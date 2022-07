Kijktip | Binnenkijken bij de nieuwe seks- en saunaclub in Zundert

Nieuwsover­zicht | Restau­rants niet blij met prijsverho­ging Thuisbe­zorgd - Lange celstraf­fen geëist tegen aanslagple­gers fruithan­del De Groot

De Eindhovense frietbakker Martin Zwerts is op 64-jarige leeftijd overleden. Hij had zijn frituur net een half jaar geleden van de hand gedaan. Verder heeft het OM tot 15 jaar cel geëist tegen aanslagplegers in de afpersingscampagne tegen fruithandel De Groot uit Hedel. En vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er in augustus veel minder treinen in Brabant. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

6 juli