Kijktip | Zo schrijft tennisser Tim van Rijthoven geschiedenis met de winst op de nummer 2 van de wereld

Crisis in VVD-frac­tie Gemert na opzeggen vertrouwen in leider; ‘We hebben Vroomans een stuk beter leren kennen’

GEMERT-BAKEL - De huidige crisis in de Gemert-Bakelse politiek en binnen de lokale VVD in het bijzonder is veroorzaakt door een vertrouwensbreuk in de liberale fractie. De twee fractieleden hebben het vertrouwen opgezegd in hun voorzitter en beoogd wethouder Jan Vroomans.

9 juni