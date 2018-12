Kinderheld Thorben (18) stopt met school door Fortnite-succes: 'Mijn ouders zijn supertrots’

Wat is Fornite eigenlijk?

Fortnite/Battle Royale is een overlevingsspel. Je wordt als speler op een fantasie-eiland met 99 andere spelers gedropt en moet proberen al je concurrenten weg te schieten. Dat doe je door onderweg wapens te verzamelen, hout en stenen voor trappen en forten te verzamelen, en samen te werken met andere spelers. Het spel is gratis, maar de makers verdienen aan de ‘microtransacties’ (de aanschaf van bijv. een outfit) en het betaalde premium-abonnement.

Liever niet voor het slapen Het valt gamejournalist/expert Harry Hol (mediaopvoeding.nl) wel op. Dat veel ouders wat al té bezorgd doen over games als Fortnite. ,,Ze vragen zich soms wel heel snel af of hun kind niet ‘verslaafd’ is.’’ Wat hem betreft is er niks tegen Fortnite. Integendeel. ,,Het is niets meer en niets minder dan gewoon een leuk spel.’’ Hol is dan ook absoluut niet voor een kijkverbod en ook niet voor een al te strenge aanpak. ,,Sommige ouders eisen dat hun kind, als de ‘gametijd’ thuis verstreken is, zomaar midden in een potje ophoudt, maar je gaat kinderen die aan het voetballen zijn toch ook niet vragen halverwege te stoppen? Beter is het om een half uur eerder te zeggen: je hebt nog tijd voor één potje.’’ Toch moeten er, vindt hij, wel enige grenzen zijn. ,,Dat kinderen bijvoorbeeld eerst hun huiswerk maken en dan pas gamen. En dat ze het een uur vóór het slapengaan niet meer doen. Je wordt er namelijk, net als het kijken van een spannende film, behoorlijk hyper van.’’ Ouders doen er ook goed aan zich aan de leeftijdsclassificatie van het Europese PEGI te houden: Fortnite is geschikt voor kinderen vanaf 12. ,,Voor jongere kinderen kan zo’n schietspel nog erg spannend zijn. Ze kunnen bij verlies wel erg boos worden.’’ Ouders moeten hun kinderen daarnaast behoeden voor de impulsaankopen. ,,Laat kinderen nooit zomaar iets in het heetst van de strijd aanschaffen maar er een nachtje over slapen. Willen ze er echt hun zakgeld aan besteden?’’