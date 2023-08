Kindervakantiewerk in Roosendaal: van beautydag tot blubberrace

Besluit hoogste rechter: Verhuurder pand Erp mag wel ‘autowasse­rij’ maar geen woningen

DEN HAAG/ERP – De Raad van State is het helemaal eens met de gemeente Meierijstad om drie huurappartementen in een bijgebouw op het achtererf van een huis aan de Rooijakker in Erp te verbieden.