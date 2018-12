Kippen, een peperduur horloge of Brabant-sokken: dit kregen Brabantse Kamerleden in 2018 cadeau

Thierry Aartsen (VVD) uit Breda

Tussen kaarten voor Amsterdam Dance Event, de Brabantse stoet en wedstrijden van zowel Willem II, PSV als NAC Breda staat er op het geschenkenlijstje van het nieuwbakken Kamerlid Thierry Aartsen één wel heel opvallende gift. Van de VVD-fractie in Breda kreeg hij twee kippen. De waarde van de beestjes, die op 20 september introkken in huize Aartsen? 52 euro.

Lilian Marijnissen (SP) uit Oss

De Osse fractievoorzitter kreeg dit jaar... helemaal niets. In het geschenkenregister van de Tweede Kamer staat onder haar naam een lege regel. Wie weet brengen de komende feestdagen haar meer geluk.

Klaas Dijkhoff (VVD) uit Breda

Van alle Kamerleden heeft de Bredase VVD-fractievoorzitter dit jaar het duurste geschenk in ontvangst mogen nemen. Omdat hij eind vorig jaar verkozen werd tot Esquire's Best Geklede Man kreeg hij een peperduur horloge van het merk Frederique Constant. Dat klokje kost 3695 euro. Dat was nog niet alles, Dijkhoff kreeg als prijs ook nog duizend euro shoptegoed bij De Bijenkorf en twee goodiebags. Verder ging ook Dijkhoff naar PSV en werd hij door cabaretier Rob Scheepers uitgenodigd voor een voorstelling.

Opvallend in het geschenkenregister: een tripje naar de Tour de France.

Jesse Klaver (GroenLinks) uit Roosendaal

Klaver is een wielerfan. Daarom ging hij op kosten van de NOS naar een etappe van de Tour de France. Voor een televisieprogramma van RTL liet hij het halletje van zijn huis opknappen.

Rob Jetten (D66) uit Uden

Hij werd geboren in Veghel en groeide op in Uden. Sinds dit jaar is Rob Jetten de fractievoorzitter van D66. Toch kreeg hij niet al te veel presentjes. In 2018 slechts één. Hij at kosteloos mee bij het Asperge Diner Nieuwspoort. Dat deed zijn voorganger Pechtold toch beter, die kreeg een mooi appartement. Jetten is wellicht niet echt een ontvanger, maar meer gulle gever. Mede-Brabander Henk Krol kreeg namelijk het boek Een blijvend Appel van de Udenaar cadeau.

Henk Krol (50PLUS) uit Eindhoven

Meteen naar Eindhovenaar Krol dan maar. Zijn lijstje lijkt oneindig. Hij gaf dit jaar 35 giften op. Veelal boeken, maar ook mooie Brabantse rood-wit geblokte sokken (van de provincie Noord-Brabant, waarde 5 euro). Dan heb je toch helemaal geen dure horloges nodig? Ook heeft Krol sinds dit jaar een pluche zeehond ter waarde van een tientje (van Stichting Dierenlot).

Jessica van Eijs (D66) uit Eindhoven

Ze zit nog niet zo heel lang in de Tweede Kamer. Misschien verklaart dat waarom ze nou niet bepaald om komt in de cadeautjes. De in Eindhoven woonachtige Van Eijs kreeg dit jaar slechts twee tickets voor het Kuikenconcert van de gemeente Tilburg.

Madeleine van Toorenburg (CDA) uit Rosmalen

Ook Van Toorenburg mocht naar het Kuikenconcert. Verder was ze dit jaar gratis te gast bij onder meer de Brabantsedag en Indoor Brabant. De CDA-politicus laat zich zo vooral gelden in eigen provincie.

Madeleine van Toorenburg (CDA) uit Rosmalen kreeg cadeau's uit eigen provincie.

René Peters (CDA) uit Oss

Geen heel lang lijstje. Op uitnodiging van wethouder Torunoglu (Eindhoven) bezocht Peters de Champions League-pot van PSV tegen Tottenham Hotspur. Daar bleef het bij.

Erik Ronnes (CDA) uit Boxmeer

Net als Marijnissen en een aantal anderen ontving Ronnes dit jaar, kijkende naar het geschenkenregister, niks. Hij zit nochtans al een aantal jaar in de Kamer: sinds 2015.

Attje Kuiken (PvdA) uit Breda

Ze zit al heel wat jaartjes in Den Haag en met name in 2013 kreeg de geboren Groningse, die nu in Breda woont, de nodige giften. Dit jaar blijft ze echter met lege handen.

Attje Kuiken is één van de Brabantse leden van de Tweede Kamer die dit jaar niets in ontvangst namen. Ook Sjoerd Sjoerdsma, Henk van Gerven, Erik Ronnes en Lilian Marijnissen kregen niks.

Michiel van Nispen (SP) uit Breda

Ter ere van het 25-jarig bestaan van Speeltuin Elckerlyc in Oss hield Van Nispen een toespraak. In ruil ontving hij een boekenbon van 75 euro. Welk boek hij ervan heeft gehaald, staat niet in het register.

Bas van 't Wout (VVD) uit Hoeven

Hij dineerde in Antwerpen, ging naar PSV-FC Utrecht, kreeg een boek en was, net als vorig jaar, met zijn partner tafelgast bij het Haags Rode Kruis Gala. In Breda bezocht hij een concert van dj Tiësto, maar dat was wel in de laatste dagen van 2017.

Paul Smeulders (GroenLinks) uit Helmond

Omdat hij nieuw is in de Tweede Kamer, kreeg Helmonder Paul Smulders van de Provincie Noord-Brabant een welkomstpakket. Daarin zitten onder meer een stropdas en een landkaart van de provincie. In de gemeente Helmond was Smeulders, die nu in Den Bosch woont, te gast bij een etentje en samen met zijn partner kreeg hij een VIP-tour bij de Dutch Design Week in Eindhoven.

Henk van Gerven (SP) uit Riethoven

Niets. De in Riethoven geboren Henk van Gerven, die nu in Oss woont, nam net als in 2017 niks aan.

Sjoerd Sjoerdsma (D66) uit Eindhoven