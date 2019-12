Kippen ruimen het veld voor boerenprotest Brabant

Taekwondo-top­per Peter Sanders uit Eindhoven is wereldwijd één van de 40 met negende dan

11:00 EINDHOVEN - Peter Sanders uit Eindhoven is een grootheid in de internationale taekwondo-wereld. Hij ziet zijn sport als middel om kinderen iets bij te brengen. ,,Ouders die tegen hun kind zeggen dat het een loser is, zouden bestraft moeten worden.”