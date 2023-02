Kiske en Mieske in de fik bij de haven in Breda

Pony Max is vandaag even eenhoorn; in Sonse manege vieren ook de paarden carnaval mee

KRUTJESGAT- Met een knalroze tutu, politiepet of glitters in de manen ontkwamen ook de paarden van Manege Sonniushof in Son niet aan een verkleedpartijtje op de laatste carnavalsdag. Al meer dan 50 jaar springen de Sonse paarden op carnavalsdinsdag in stijl, met bonuspunten voor het best verklede duo.