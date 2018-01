Klanten horen al weken niets van Kijkshop: 'Ik kan wel fluiten naar mijn geld'

EINDHOVEN - De Kijkshop is de afgelopen weken overstelpt met tientallen klachten van woeste klanten die al weken wachten op een bestelling of een terugbetaling. Eén van hen is de 23-jarige Thimo Vogelsangs uit Boekel. Hij vreest te kunnen fluiten naar zijn centen nu bekend is geworden dat de eigenaar van Kijkshop faillissement heeft aangevraagd.

Vandaag werd bekend dat alle zeventig winkels van Kijkshop, dat het hoofdkantoor in Zaltbommel heeft staan, de deuren zullen sluiten. De winkelketen kampt al jaren met aanzienlijke verliezen.

De afgelopen weken was de winkelketen al amper telefonisch bereikbaar voor klanten, zo blijkt uit een enorme hoeveelheid klachten op de Facebook-pagina van het bedrijf. De 23-jarige Thimo is een van de klanten die zich door de Kijkshop in de steek gelaten voelt.

Waterkoker besteld

Rond de feestdagen bestelde de Boekelnaar op de website een waterkoker voor een voordelige prijs. Het apparaat zou binnen een dag geleverd worden. Omdat Thimo maar geen bevestiging van zijn bestelling kreeg, en de waterkoker na een aantal dagen nog steeds niet geleverd was, besloot hij de klantenservice te bellen.

,,Ze gaven in eerste instantie aan dat het heel druk was”, vertelt Thimo. ,,Gezien de feestdagen kon ik mij daar wel iets bij voorstellen. Toch hoorde ik na dat telefoontje opnieuw niets van Kijkshop. In het tweede telefoontje gaven ze aan dat de bestelling mogelijk geannuleerd zou worden. Waarom, werd mij niet duidelijk. Ik had niet het idee dat de mevrouw aan de telefoon goed geïnformeerd was.”

Deuk in vertrouwen

Thimo besloot het een paar dagen te laten rusten. Misschien dat Kijkshop zelf nog met bericht zou komen. Dat gebeurde niet. ,,Ik dus voor de derde keer bellen, en nog steeds werd ik niets wijzer. Pas na het vierde telefoontje kreeg ik te horen dat de leverancier de bestelling definitief had geannuleerd. Ik zou mijn geld terug krijgen, maar wanneer konden ze niet zeggen.”

Nu, een maand later, heeft Thimo nog altijd zijn geld niet terug. Hij is boos op de Kijkshop en voelt alsof hij aan het lijntje wordt gehouden. ,,Ik las vorige week dat veel klanten dezelfde negatieve ervaringen hebben als ik. Toen dacht ik al dat er iets niet goed zat daar. Nu blijkt dus waarom."

,,Ik hoop dat Kijkshop nog voor ons iets kan betekenen. Anders denk ik voortaan wel twee keer na als ik ergens iets online bestel.”

Veel klachten

Op de Facebook-pagina van Kijkshop reageren meer klanten verontwaardigd. 'Al weken heb ik een bestelling open staan, en er vele malen voor gebeld. Telkens wordt er van alles beloofd maar niets waargemaakt. Daar gaat mijn geld weer! Het is maar goed dat Kijkshop failliet is. Ben gewoon eerlijk en zeg dat er voorlopig niet geleverd kan worden. Maar in de tussentijd wel geld blijven innen en niets leveren bij nietsvermoedende klanten. Het is te schandalig voor woorden hoe verschillende grote bedrijven met hun klanten om gaan!'reageert Ruben van den Akker uit Eindhoven verontwaardigd.

Bram Bovens uit Eindhoven schrijft: 'Waardeloos.. Te laat bezorgd, geen track and trace nummer want die optie was defect in het systeem (los van dat de app etc. van alle kanten nog rammelt) waardoor deze niet door waren gekomen. 2x zeker 20 minuten in de wacht gestaan telefonisch om dan tijdens het gesprek weer meerdere malen in de wacht te worden gezet omdat ze dingen moeten uitzoeken. Beetje vreemd allemaal.'