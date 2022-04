Kleedjesmarkt trekt veel publiek, maar ‘jammer dat niet alle winkels geopend zijn’

,,Moet je kijken buiten, het is net zo’n vertier als tijdens Kei Keigoed, de braderie in de zomer”, zegt André Plönes, de eigenaar van de boekhandel in winkelcentrum Maasburg. Hij is positief over de drukte in het Cuijkse centrum. ,,Het weer speelt mee, bij regen dan kijkt iedereen veel sipper. Na de coronatijd is iedereen hier wel aan toe. Fijn dat het weer kan.”