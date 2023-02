Kleidonk pakt de draad weer op

Duizenden Oeteldon­kers verwelko­men ZKH Prins Amadeiro XXVI als vanouds

DEN BOSCH - Zoals vanouds hebben vele en nog eens vele duizenden Oeteldonkers zondag ZKH Prins Amadeiro XXVI en zijn gevollug verwelkomd in hun ‘durp’. De Hoogheid onthulde weer een echte boer Knillis op de Bossche Markt, reed voorop in een officiële intocht en arriveerde zoals het hoort in de Oeteldonkse historie met de trein weer op Oeteldonk Centraol. Voor de 11x11 = 121ste keer...