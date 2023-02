Klein maar fijn, de optocht van Kafland; opvallend veel Tijgertjes

Na uitglijder bij de hekkenslui­ter heeft Trappers het lang lastig tegen laagvlie­ger Krefelder EV

De uitglijder van Trappers op bezoek bij hekkensluiter Rostock Piranhas (3-1 verlies) afgelopen woensdag was geen toeval. Ook op bezoek bij een andere laagvlieger, Krefelder EV, hadden de Tilburgse ijshockeyers het zondagmiddag zwaar. Pas laat in de wedstrijd werd het krachtsverschil in treffers uitgedrukt: 3-7.