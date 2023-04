Klepperende rijplaten doen pijn aan de oren in vestingstadje: ‘Het lijkt hier wel oorlog’

Mensen met beperking werken in lunchroom Bij Merel: ‘We wassen hier zelf onze shirts uit’

Het koffiezetapparaat in de gloednieuwe lunchroom Bij Merel staat al vroeg te pruttelen. ,,Alstublieft, voor u een cappuccino”, zegt eigenaresse Merel van Laarhoven met een stralende lach tegen een klant in De Stoelendans in Oirschot.