Klinkers komen door hitte omhoog: weg afgesloten voor autoverkeer

Musique Spectacu­lai­re Sympho­nique: ‘Voor mij is nu vooral het moment van loslaten aangebro­ken’

MAARHEEZE - Voor het eerst sinds 2011 houdt muziekvereniging De Poort van Brabant op 17 en 18 juni weer een concert Musique Spectaculaire Symphonique in de Sint Gertrudiskerk in Maarheeze. Donderdag was er een stevige opwarmer in gemeenschapshuis De Smeltkroes.