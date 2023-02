KLM’er na 22 jaar ontslagen vanwege iPad • Zoons halen dementerende vader terug • Vitesse-AZ plots vervroegd

ONTSLAGEN VANWEGE MEENEMEN IPAD | Een iPad mee naar huis nemen, wetende dat het niet van jou is maar van het bedrijf waarvoor je werkt? Dat leverde een medewerker van luchtvaartmaatschappij KLM ontslag op staande voet op. De 59-jarige man stapte boos naar de rechter, maar kreeg nul op rekest. ‘Hier is sprake van ernstig verwijtbaar handelen’, luidt het oordeel.

DAMIN ZIT AL EEN JAAR THUIS NA ONTERECHTE SCHORSING | De 9-jarige Damin zit al ruim een jaar thuis, nadat hij van school werd gestuurd. Zijn schorsing was volgens de Onderwijsinspectie en onafhankelijke partijen onterecht, maar het kind krijgt nog steeds geen onderwijs op school. Zijn ouders zijn radeloos. Zij zetten grote vraagtekens bij het handelen van de instanties die Damin zouden moeten helpen. Er is zelfs ‘gedreigd’ met een melding bij Veilig Thuis omdat de ouders niet zouden meewerken.

VOORSTELLING LOOPT UIT DE HAND | Grappen die niet aanslaan bij het publiek, het is de nachtmerrie van iedere cabaretier. Wart Kamps kreeg het onlangs in Duiven echter nóg zwaarder te verduren. Zijn show werd zelfs stilgelegd toen het merendeel van het publiek al naar huis was gegaan. ,,Het was zó slecht, dat ik dacht: dit kan niet meer.” De directeur van het theater beëindigde de voorstelling voortijdig. Iets wat volgens de bekende cabaretier Jochem Myjer nóóit mag gebeuren.

MEEST GESTOORDE ROTONDE | Een andere cabaretier kwam in het nieuws doordat hij een ongezouten mening deelde over het Keizer Karelplein in Nijmegen. Peter Pannekoek noemde het verkeersplein de ‘meest gestoorde rotonde van Nederland’. Hij kwam een paar dagen in Nijmegen optreden en wist niet wat hij zag. Maar veel van onze lezers denken heel anders over het ‘KKP’, zo blijkt uit de talloze reacties die binnenkwamen op het verhaal.

STIJN REANIMEERDE BUURMAN MET BEHULP VAN YOUTUBE-VIDEO, MAAR WERD ONDERBROKEN DOOR ADVERTENTIES | Toen de buurman van Stijn een hartstilstand kreeg, wilde hij hem reanimeren met behulp van een YouTube-video. Maar voordat hij kon beginnen moest hij eerst door twee reclame-video’s heen.

KLACHTEN OVER SUPER FELLE FIETSVERLICHTING | Vroeger fietsten we zonder licht, nu hebben we zulke sterke lampen dat we elkaar verblinden op het fietspad. ‘Als er twee naast elkaar rijden lijkt het soms alsof er een auto op me af komt.’

EXPERTS VERGELIJKEN ENQUÊTE GASWINNING MET TOESLAGENAFFAIRE | De conclusies van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen zijn snoeihard. Volgens experts zijn deze uitkomsten vergelijkbaar met die van de toeslagenaffaire, waarna het kabinet opstapte. ,,Het is heel boeiend, want de toeslagenaffaire was systeemfalen en dat is het nu wéér.’’

DAGENLANG TWEE HELDERE LICHTPUNTEN IN DE LUCHT TE ZIEN | Deze heldere nachten kun je naast de maan nog twee andere, heldere puntjes opmerken aan de hemel. Als je naar het westen kijkt, zie je de twee felle lichtjes schuin boven elkaar. Het gaat om de planeten Venus en Jupiter,die de komende dagen steeds wat dichter bij elkaar gaan staan.

DEMENTERENDE VADER TERUGGEHAALD UIT SPANJE Nijmegenaar Gerlof Rapp emigreerde een kwart eeuw geleden met zijn tweede vrouw Ria naar Spanje. Toen zij plotseling overleed, haalden zijn zoons hun demente vader terug naar zijn geboortestad. Af en toe brengt dat herinneringen boven.

WEDSTRIJD INEENS VERPLAATST | Onder supporters van Vitesse klinkt gemor over de plotselinge verplaatsing van de thuiswedstrijd tegen AZ. Die zou zondagmiddag 5 maart om 14.30 uur worden afgetrapt, maar zaterdagavond werd duidelijk dat de wedstrijd verhuist naar 20.00 uur op vrijdagavond 3 maart. ‘Wat een bende zeg’. De wedstrijd van vanavond verliep voor Vitesse teleurstellend. De Arnhemmers verloren met 2-1 van Ajax.

HARTVERSCHEURENDE TV-OPNAMES UIT BLIJDORP: ‘HYENA PROBEERDE WELP NOG TE RIJDEN | Hoe spannend is ‘het echte leven in de dierentuin’, vanaf zondagavond te zien op NPO1? Heel spannend, blijkt uit de soms hartverscheurende filmopnames. Als Jeffrey van Beurden (30) er aan terugdenkt, springen de tranen weer in zijn ogen. Het beeld van een Hyenamoeder, totaal in paniek, gravend naar haar jong, geraakt door een vallende boomstam in Diergaarde Blijdorp, laat hem maar niet los. ,,Ze probeerde haar kind nog te redden, maar Verzucht hij.

JOB HAD GEEN SCHIJN VAN KANS Op een vroege zaterdagavond knalt een Kever vol tegen een boom op de Smoddendijk in Westendorp. Een meisje (17) uit Doetinchem overlijdt ter plekke. Job Veldhuis (16) uit Aalten sterft drie dagen later, in het liefdesetmaal: Valentijnsdag. Geen orgaan is nog bruikbaar.

DE MARKT WERD TE GROOT VOOR BZV-BOER JOS | Boer Jos Sloot (61) is geen boer meer nu hij is gestopt als gladiolenteler. Met zijn Dycke - ze vonden elkaar in 2009 in het tv-programma ‘Boer Zoekt Vrouw’ - gloort een nieuw leven. Misschien zelfs in de stad.

TEKORT PERSONEEL VOOR CORONAGOLF Als ziekenhuizen in de komende weken moeite hebben om coronapatiënten te verzorgen, komt dat vooral doordat ze te weinig medewerkers beschikbaar hebben. Dat tekort bepaalt of ze de instroom aankunnen, en niet zozeer het aantal patiënten.

OUD-RECHERCHE BAAS OVER ‘SPECTACULAIRE’ ARRESTATIE VAN MOORDVERDACHTE LUCKY | In slechts enkele minuten werd Minh Nghia V. (49), ‘s lands meest gezochte crimineel, zaterdag klemgereden, onder schot gehouden én gearresteerd. Lucky kon geen kant meer op. Oud-recherchechef Sander Schaepman:,,Als verdachte heb je geen schijn van kans als ze je verrassen.”

