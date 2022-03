Kloof met 'boze burger' wordt steeds groter: ‘Politiek is er niet voor mensen zoals ik’

‘De politiek is er niet voor mensen zoals ik’, met dat gevoel kijken steeds meer mensen naar de wereld. Aan de wandel door Boschveld, de Bossche wijk tussen het station en de Brabanthallen, haalt René van den Kerkhof daar een sprekend voorbeeld van aan. ,,Deze man, kijk daar bij die stoel in de voortuin woont hij, scheurt de laatste jaren altijd meteen zijn stembiljet door. Zo teleurgesteld is hij in de partij waarop hij altijd stemde.”