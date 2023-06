Klooster aan Ginnekenweg wordt opgeknapt, maar blijft leeg

BREDA - De nonnen zijn weg, de school is niet meer. Wie de gebruikers van het verkommerende klooster aan de Ginnekenweg gaan worden, is nog steeds ‘in onderzoek’. Goed nieuws is er wel: het rijksmonument wordt opgeknapt.

De subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is binnen. Binnen anderhalf jaar moet het monumentale pand zijn opgeknapt. ,,Eind 2024 is het klaar”, zegt Frank van der Linden, die bij het bisdom Breda verantwoordelijk is voor het onderhoud van de gebouwen.

Het oude klooster Sint Frans is eigendom van de kerk. In 1871 betrokken de Zusters van Etten het toen nog geheten Piusgesticht naast de Laurentiuskerk. Het Ginneken kreeg zijn eerste katholieke (meisjes)school: een kleine school aan de achterzijde, met drie lokalen, later uitgebreid met een tweede gebouw tot aan de Postlaan. Op het hoogtepunt in 1957 gaven de zusters aan 475 meisjes lager onderwijs.

Religieuze bestemming

Toen de zusters in dat jaar vertrokken wegens gebrek aan aanwas, werd het pand onder de naam Sint Frans verhuurd aan een katholieke stichting voor bejaardenzorg. Die religieuze en maatschappelijke bestemming rust nog steeds op dit gebouw.

Die gaat er voorlopig ook niet af, zegt vicevoorzitter Gerard Oomen van de parochie van de Heilige Familie, zoals Laurentius is gaan heten. Bij de samenvoeging met de Jeruzalemparochie was het zusterhuis nog tijdelijk in gebruik als parochiekantoor, maar sinds 2018 staat het grote gebouw leeg. Dat geldt niet voor de achterkant, waar nog enkele zaaltjes worden verhuurd.

Die religieuze bestemming beperkt de zoektocht naar gebruikers, beseft Oomen. Of er al met partijen gesprekken worden gevoerd? ,,Wij zijn aan het onderzoeken welke mogelijkheden er binnen die maatschappelijke bestemming zijn.”

Het gebouw verkopen is niet aan de orde, zegt op zijn beurt Van der Linden van het bisdom. ,,Wij verkopen niet. Nooit.”

Volledig scherm Pand Sint Frans aan de Ginnekenweg 335 is een rijksmonument en in verval. Binnenkort wordt de boel opgeknapt. © Ron Magielse/Pix4Profs