Klopjacht op andere verdachten van politieachtervolging A27 duurt voort

Teleurstel­ling is groot bij D66 in Gennep: partij wordt uit de coalitie gehouden

GENNEP - Krijg je veel kiezers achter je, ben je bijna de grootste partij, mag je nog niet meeregeren. Het overkomt D66 in Gennep. De reactie van lijsttrekker Arjen Mehlkop is dan ook niet verrassend: ,,We zijn teleurgesteld.”

1 april