Klopjacht Rijsbergen: jongste overvaller (16) langer vast, kameraden uitgeleverd aan België

Helmond Sport heeft Belg uit bekende voetbalfa­mi­lie op proef, keiharde oefenneder­laag tegen Willem II

Helmond Sport is in de zoektocht naar aanvallende versterking gestuit op Maxime Limbombe (19), een rechtsbuiten met goede genen: drie van zijn broers zijn ook profvoetballer. De Belg maakte maandag indruk in een oefenduel met Willem II, ook al gingen de Helmonders hard onderuit: 6-1.