Koe Berta komt tijdens ochtendduik vast te zitten, brandweer trekt haar weer uit het water

Deze drie Brabantse singles doen mee aan nieuw seizoen Married at First Sight

Binnenkort geven onbekenden elkaar weer het jawoord in een nieuw én speciaal seizoen van Married at First Sight: Match or Mistake. Veertien deelnemers gaan het avontuur aan, onder wie de Brabantse Laury, Roxy en Feyyaz.

15 augustus