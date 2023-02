Koeienstal Millingen als drugslab • Zoeken naar tank met slappe loop • Verdrietig nieuws van PSV

MEER STIKSTOF IN OOST-NEDERLANDSE NATUUR | De veronderstelde stikstofneerslag op verschillende Oost-Nederlandse natuurgebieden is volgens gezondheidsinstituut RIVM hoger dan tot dusver werd gedacht. Dit blijkt uit de nieuwste versie van het rekenmodel Aerius. Dat wordt gebruikt om de invloed van stikstof op de natuur te berekenen. Voor het verlenen van vergunningen en de aanpak van piekbelasters kan dit gevolgen hebben.

VERDRIETIG NIEUWS VAN PSV | PSV-perschef Thijs Slegers deelde donderdag via sociale media een intens verdrietig bericht. De 46-jarige oud-journalist laat weten dat medici niets meer voor hem kunnen doen, nadat hij vorig jaar een stamceltransplantatie onderging. Die was nodig omdat hij te maken had gekregen met leukemie.

KOEIENSTAL ALS DRUGSLABORATORIUM, OOK IN MILLINGEN |In een schuur achter een woning achter de Heerbaan in Millingen is donderdag een drugslab aangetroffen. De politie vond bij een inval een werkend laboratorium en alle materiaal voor het fabriceren van synthetische drugs. Twee verdachten zijn aangehouden: een 41-jarige man uit Arnhem en een 57-jarige man uit Apeldoorn. Het drugslab wodt ontruimd en de materialen worden vernietigd.

LAB MET MILJOENEN JIHAD-PILLEN | Een 62-jarige man uit Lunteren moet vijftig maanden de cel in en moet een boete van 60.000 euro betalen omdat op zijn terrein volgens justitie genoeg materiaal lag voor de productie van een paar miljoen peppillen.

FAMILIE PETER R. DE VRIES KAN DE STAAT AANKLAGEN | De families van Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en kroongetuige Nabil B. kunnen op grond van de harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid de staat aansprakelijk stellen voor immateriële en materiële schade, stelt topadvocaat Geert-Jan Knoops tegen deze site. Het uitgelekte conceptrapport zou uitwijzen dat politie en justitie veel steken hebben laten vallen op het gebied van beveiliging. ,,Dit kan zeker als basis dienen voor verdere juridische stappen.”

IN HET PIKKEDONKER ZOEKEN NAAR TANK MET SLAPPE LOOP | In het pikkedonker scheren Apache gevechtshelikopters over de boomtoppen rond het Achterhoekse Heelweg. Op zoek naar... een opblaasbare tank. Met slappe loop, nota bene. Het klinkt als een grap, maar het is wel degelijk een serieuze defensieoefening: operatie Red Dawn.

HIJ HAD MAZZZEL DAT HIJ EEN BLANCO STRAFBLAD HAD | Een 49-jarige man uit de gemeente Aalten heeft voor het veroorzaken van een verkeersongeluk in De Heurne de maximale taakstraf van 240 uur gekregen. De Arnhemse rechtbank legde de man bovendien een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand op.

EEN MILJOEN TE BESTEDEN EN TOCH GEEN BEET | De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Nuria zoekt in Amsterdam naar een droomhuis waar ze definitief met haar gezin kan blijven wonen, maar ook met een flink budget lukt dat niet.

PLOFKRAAKBENDE OPGEROLD, SLOEG MEER DAN 50 KEER TOE | Met razendsnelle auto’s vol explosieven reden ze tientallen keren vanuit Nederland naar Duitsland, om geldautomaten op te blazen. Buit: meer dan 5 miljoen euro. Deze week hield de politie in onder meer Utrecht en Amersfoort negen verdachten aan, die ruim vijftig plofkraken zouden hebben gepleegd.

STADSBRAND ARNHEM: ONAFHANKELIJK ONDERZOEK | De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch wil dat een onafhankelijke partij beoordeelt of de gemeente genoeg heeft gedaan om de problemen bij een pand aan De Wiltstraat te tackelen. Daar ontstond dinsdag een enorme brand met twee dodelijke slachtoffers tot gevolg. Buurtbewoners waarschuwen al maanden voor een ‘stadsbrand’.

GERRIE LAAT ZICH NIET NEPPEN | De 92-jarige mevrouw Gerrie Teurlincx vertelde deze week in het ED over de grote moeite die ze heeft met de toenemende digitalisering. Dezelfde dag nog probeerden criminelen al misbruik van haar situatie te maken. Gelukkig trapte de Eindhovense er niet in.

DOBBERTJE KAN BIJNA NIET MEER ONDER | Vissers in Beneden-Leeuwen luiden de noodklok. Het waterpeil in hun visvijver zakt ieder jaar verder en een massale vissterfte ligt op de loer. De vissers willen uitwijken naar een industrieterrein, maar de gemeente wil er niets van weten.

