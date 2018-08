Kogel uit kalasjnikov mist hoofd inwoner Etten-Leur maar net

videoETTEN-LEUR - Een van de mannen die gewond raakte bij twee schietpartijen zaterdagmorgen in Etten-Leur, de 35-jarige Samir A., lijkt als door een wonder aan de dood te zijn ontsnapt. Bij de mogelijke overval op zijn flatje aan de Havik ging een automatisch vuurwapen op luttele centimeters van zijn hoofd af, zonder doel te treffen.

Dat zegt zijn advocaat Mark Broere. Hij vindt het 'te gek voor woorden' dat de politie zijn cliënt heeft aangehouden als verdachte voor de tweede schietpartij die nacht, een paar minuten later in dezelfde wijk: ,,Hij is geen verdachte maar slachtoffer.''

A. liep volgens Broere flink letsel op door het geweld. ,,Door het schot scheurde zijn trommelvlies en hij raakte flink gewond door steken en klappen, mogelijk met een schroevendraaier en hamer. Daar lijkt het op.''

Wapen op hoofd

De raadsman houdt het er vooralsnog op dat zijn cliënt slachtoffer is geworden van een brute thuisoverval. ,,Er wordt aangebeld en hij doet de voordeur open. Hij krijgt meteen een wapen op zijn hoofd gericht van het type kalasjnikov. Hij slaat het vuurwapen weg waarna direct het schot valt. Daarna ontstaat een vechtpartij met mannen die hem slaan en steken.''

De daders zijn volgens het slachtoffer in paniek weg gesprint. ,,Mijn cliënt meldt het incident direct bij bekenden en belt de politie.'' Dat telefoontje was om 03.45 uur. ,,Hij vertelt de telefoniste dat hij door zijn hoofd is geschoten. Want zijn gelaat zit helemaal onder het bloed. Maar dat blijkt achteraf van de steekwonden en gaten in zijn hoofd te komen. Het schot heeft zijn hoofd gemist of geschampt.''

'Geen drugs'

Quote Er is geen enkel bewijs dat Samir met die tweede schietpar­tij te maken heeft. Er is zelfs geen enkele relatie vast te stellen tussen mijn cliënt en het andere slachtof­fer Mark Broere A. is in het ziekenhuis behandeld. Broere: ,,Hij weet niet waarom de mannen hem te grazen willen nemen. Misschien een foute tip. Het idee dat er bij hem grote partijen drugs of geld zouden liggen, is in elk geval absurd. Hij heeft geen drugs of waardevolle dingen in huis.'' Buurtbewoners koppelen de schietpartij aan de drugshandel die welig zou tieren, onder meer op een nabij gelegen pleintje. ,,Mijn cliënt heeft daar helemaal niets mee te maken.''

Wat de raadsman verbaast, is dat de politie A. heeft aangehouden als verdachte van de tweede schietpartij, 8 minuten later aan de Putter in dezelfde wijk. Daarbij raakte een 30-jarige plaatsgenoot flink gewond. Dit slachtoffer is zaterdag geopereerd. ,,Er is vooralsnog geen enkel bewijs dat Samir met die tweede schietpartij te maken heeft. Er is zelfs geen enkele relatie vast te stellen tussen mijn cliënt en het andere slachtoffer. Hij weet niet eens wie het is.''

Onmogelijk

Volgens Broere is het fysiek ook onmogelijk dat zijn cliënt gewond en bloedend naar de Putter is gereden of gelopen, 800 meter verderop, daar iemand heeft neergeschoten en weer terug bij zijn woning was toen politie en ambulance arriveerden. ,,Tussendoor belde hij dan ook nog met 112 en zijn zijn wonden daar door bekenden verzorgd.''

Belagers herkend

De politie heeft de woning van A. doorzocht. De man is zaterdag verhoord en verkeert volgens zijn raadsman in shock. Broere zegt dat zijn cliënt door vier personen is aangevallen. Twee belagers heeft hij herkend van gezicht. ,,Ze behoren niet tot zijn kennissenkring maar hij kent (bij)namen en ziet ze wel eens over straat lopen.''