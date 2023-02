Koken met Marie: Preisoep met zoete aardappel en kerrie

Ingrediënten (4 personen)

- 2 grote preien, gewassen en in halve dunne ringen gesneden - 1 dunne prei, gewassen en in kleine ringetjes gesneden - 250 gram oranje zoete aardappel, geschild en in gelijkmatige blokjes van 1 cm gesneden - 6 tenen knoflook, fijngehakt - 2 uien, gesnipperd - ½ rode peper, zonder zaden, in flinterdunne ringetjes gesneden - 1 eetlepel kerriepoeder - 2 groentebouillonblokjes - Olijfolie - 400 ml kokosmelk - zeezout - zwarte peper

Hoe maak je het?

Verwarm royaal olie in een pan en fruit hierin kerriepoeder, ui en rode peper aan. Door de kerrie langzaam te fruiten in de olie, komt er heel veel smaak en aroma vrij en komen de specerijen echt goed tot hun recht. Wanneer het poeder aan het kokende water toegevoegd wordt krijgt de smaak niet de kans om tot ontwikkeling te komen.



Zodra de ui glazig gefruit is, voeg dan de knoflook en zoete aardappel toe. Roer goed door en bak even mee. Maal er wat zeezout en zwarte peper over.



Verkruimel de groentebouillonblokjes erboven en giet er 600 ml water bij.



Breng de soep aan de kook en laat even doorkoken totdat de blokjes zoete aardappel bijna gaar zijn.



Giet de kokosmelk erbij en breng de soep op smaak met grof gemalen zeezout en vers gemalen zwarte peper.



Warm de soep nog even door zodat de kokosmelk ook goed warm wordt, maar laat het niet meer koken, dan kan de kokosmelk gaan schiften.



Roer, vlak voor het serveren de dunne ringetjes prei door de soep. Die geeft een knapperige structuur in de soep.