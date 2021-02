Komend weekend kouder, volgende week mogelijk winters weer

video Marjo spot al ruim 30 jaar vogels tijdens de Tuinvogel­tel­ling: 'Heerlijk om te doen’

31 januari Marjo Frantzen uit Asten zit er al helemaal klaar voor met haar vogeltelapp en haar verrekijker. Dit weekend wordt het luchtruimverkeer in haar tuin keurig netjes in de gaten gehouden voor de Nationale Tuinvogeltelling. Marjo is al ruim 30 jaar helemaal gek op vogels.