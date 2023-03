Komende dagen grote kans op (natte) sneeuw in Brabant: ‘Lokaal tijdelijk een witte wereld’

Een huurwoning vinden in Sint-Michiels­ges­tel? Veel geduld ge­wenst

SINT-MICHIELSGESTEL - Wie een goedkope huurwoning zoekt in Sint-Michielsgestel, kan de borst nat maken. Daar is namelijk een schreeuwend gebrek aan in deze gemeente, net zoals aan kleine appartementen. Wachttijden kunnen daardoor fors oplopen.