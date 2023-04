Deze veelbelo­ven­de momenten heeft de zaterdag van Paaspop voor je in petto

SCHIJNDEL - De zaterdag van Paaspop belooft dansbare geluiden uit Ghana, spraakmakende Antwerpse comebacks en misschien zelfs wat voorzichtige zonnestralen. We blikken vast vooruit op de tweede dag van The greatest show on earth.