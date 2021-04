Komende nacht vallende sterren vooral boven Brabant te zien, jaarlijkse meteorenzwerm Lyriden trekt langs

Nieuwsover­zicht | Alarm over slagkracht GGD weggehoond - Zoektocht naar relschop­pers gaat door

17 april Uit een maandenlang onderzoek van deze site blijkt dat er uitgebreid gewaarschuwd is dat de GGD's niet klaar zouden zijn voor een pandemie. Dat alarm werd weggehoond. Ondertussen mogen restvaccins wel naar schrijnende gevallen, maar waarschuwt de voorzitter van GGD Zuidoost-Brabant dat men niet te hoge verwachtingen moet hebben. In het hele land ontstaat verontwaardiging over het grote testevenement van 538 dat gepland staat volgende week zaterdag met 10.000 feestvierders en de zoektocht naar de relschoppers gaat onverminderd door. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.