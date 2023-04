Koningen, koninginnen en oranje duiveltjes in Waspik

Breda nokvol op Koningsdag, deel centrum afgesloten: ‘Kom niet meer naar de Bredase binnenstad’

BREDA - De drukte in de binnenstad van Breda heeft haar hoogtepunt bereikt. De gemeente roept feestvierders op niet meer te komen. ‘Kom niet meer naar de Bredase binnenstad: het is te druk', meldt ze via Twitter. Een deel van het centrum is met hekken afgesloten.