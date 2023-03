Koningsdag in Bergen op Zoom op het nippertje gered

BERGEN OP ZOOM - Lang bleef het onzeker. Maar de kogel is door de kerk: Koningsdag in Bergen op Zoom gaat definitief door. Maar daarmee zijn de financiële zorgen voor het Bergs oranjecomité nog niet weg. ,,Het blijft puzzelen”, zegt organisator Natasja van den Berg.

De eerste namen voor Koningsnacht zijn inmiddels bekend. Dj Bram trapt op het Wilhelminaveld de eerste uren af. Hij maakt de baan vrij voor volkszangers Ruud Zwaan en Marijn van Geel, die op hun beurt worden afgewisseld door de zeskoppige coverband The Party Crashers, die net als vorig jaar het publiek in beweging komen brengen.

Medeorganisator Natasja van den Berg haalt opgelucht adem. ,,Het is gelukt”, zegt ze. ,,Maar vraag niet hoe.” De redding komt uiteindelijk van eeterij De Ruif. ,,Zonder hen hadden we het niet gered. Ze boden aan om de horeca voor hun rekening te nemen. Daar maken we dankbaar gebruik van.” Toch zijn de financiële zorgen daarmee niet uit de lucht. ,,Het blijft allemaal passen en meten.”

Quote (Vrij)markt uit programma geschrapt Natasja van den Berg,, mede-organisator

Dat betekent dat het oranjecomité concessies heeft moeten doen. ,,Met een beperkt budget ontkom je daar niet aan”, vervolgt Van den Berg. Zo is de podiumwagen ingeruild voor een tent met podium en is de (vrij)markt uit het programma geschrapt. ,,Het zijn details die de bezoeker waarschijnlijk niet eens opmerkt.” Want verder is de dagindeling vrijwel gelijk aan die van vorig jaar.

Dat betekent dat de jeugd met versierde fietsen kan deelnemen aan een tocht en dat Simsala Saartje, de YouTubehit van meester Frans, terugkeert. Maar ook Volkan Tasdan geeft met zijn dansschool een uitvoering. ,,Verder kunnen kinderen zich laten schminken en zorgt Rob van Terheijden voor Hollandse meezingers. Het complete programma van uur tot uur is nog in de maak en volgt in april.

Meer informatie koningsdagboz.nl