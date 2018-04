Koninklijke vijfling geboren in Volkel: Amalia, Alexia, Arian, Willem en Max

Bij Jeroen Vissers en zijn gezin thuis werden namelijk vijf broertjes en -zusjes geboren: twee geitjes en drie bokjes. Uniek. ,,We houden al 35 jaar geiten. In al die tijd hadden we een paar keer een drieling." Eenmaal werd er een vierling geboren. ,,Dat was al heel bijzonder. En nu zelfs een vijfling: het nieuwe record." Lachend: ,,Misschien is nog wel het bijzonderste dat dit elke keer bij dezelfde moeder gebeurt."

En dat allemaal op Koningsdag. ,,De namen moesten dus wel koninklijk worden", zegt Vissers, die het geitenhouden puur als hobby doet. ,,In eerste instantie dachten we aan de namen van de prinsesjes. Maar ja, drie van de vijf zijn jongetjes. Die hebben Willem-Alexander en Máxima geen. We moesten dus nog even goed nadenken."

Na volop overleg tijdens het ontbijt op zondagochtend, is besloten om de dieren Amalia, Alexia, Arian, Willem en Max te noemen. De dieren zijn allemaal kerngezond en drinken goed.

Echt boerinneke

Dochters Joy (12) en Kim (10) zijn dolgelukkig. Vooral Kim is volgens Vissers al een 'echt boerinneke'. ,,Ik vind dit heel leuk", zegt ze. ,,Iedereen vindt het heel speciaal dat Felice (de moeder, red.) zoveel geitjes en bokjes kreeg. En dan ook nog op zo'n bijzondere dag."

Of ze de grote gezinsuitbreiding verwacht hadden? ,,Niet echt", geeft Vissers toe. ,,Moedergeit Felice was wel heel dik en ze heeft al wel eens vaker meer dan twee kindjes tegelijk gekregen, maar dit is echt uniek. Wat stonden Joy en Kim raar te kijken."

Volledig scherm Joy en Kim met de vijf geboren geitjes. © Jeroen Vissers