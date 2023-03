Koor Cantzoni staat in de startblokken

Van de lezer 72 jaar vriendin­nen

Cor van Oorschot en Mien van Bergen zijn al 72 jaar goede vriendinnen. Hier staan ze samen bij de Heilig Hartkerk in Roosendaal in 1956. Toen waren ze een jaar of twaalf. Cor (links) viert op maandag 13 maart haar tachtigste verjaardag. Daarom wil Mien haar nu alvast feliciteren en haar nog vele goede en gezonde jaren wensen. Het liefst natuurlijk samen. Van harte gefeliciteerd!