‘Kopen Zonder Kijken’ een jaar later: is in het bonte huis van Lotte en Rob alles nog roze?

met video Man in scootmo­biel rijdt door na aanrijding, na veel verzet aangehou­den op Bossche Markt

DEN BOSCH - Op de Hinthamerstraat in Den Bosch is woensdagmiddag een jongen gewond geraakt toen hij door een man in een scootmobiel omver werd gereden. De man ging er vervolgens vandoor en werd even later door veel politieagenten onder hevig verzet aangehouden op de Bossche Markt.