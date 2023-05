Koploper Heracles bezorgt NAC geflatteerde nederlaag, Kortsmit pakt rood

FC Den Bosch knokt zich naar punt tegen Almere City

In een wedstrijd waar alles inzat (vechtlust, een tijdelijke staking en fraaie doelpunten) knokte FC Den Bosch zich vrijdagavond naar een 2-2-gelijkspel tegen Almere City. In een sfeervolle Vliert nam de ploeg van trainer Tomasz Kaczmarek daarmee in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen afscheid van het eigen publiek, 5003 man sterk.