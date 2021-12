Koude dagen in aanloop naar kerst, maar 'kleine kans op sneeuw’

De komende dagen wordt het in de aanloop naar kerst koud met vorst en mogelijk valt er ook een beetje sneeuw. Dat komt goed uit, want morgen is het de eerste winterdag. Waarschijnlijk krijgen we geen witte kerst, want de kans is groot dat het kwik komend weekend weer stijgt.

Als we naar buiten kijken, zou je niet zeggen dat er een koude week op het programma staat. Maar daar komt verandering in.

Vorst

In het noorden van Nederland heeft het in de nacht naar maandag licht gevroren. Elders houdt de zachtere lucht nog even stand en wordt het niet kouder dan een graad of 3. In de nacht naar dinsdag breidt de vorst zich vervolgens uit: dan is landinwaarts al matige vorst mogelijk met -5 tot plaatselijk -7 graden. Wel is er grote kans op mist, wat de kou in sommige delen van het land ook weer een beetje kan temperen.

Bij vorst denken we natuurlijk al snel aan natuurijs en schaatsen. Toch zal het zo’n vaart komende week niet lopen en zeker op ‘open’ natuurijs niet. Het water is momenteel nog relatief warm en de toplaag moet eerst afkoelen, alvorens het water überhaupt kan bevriezen. Op schaatspret moeten we dus nog even wachten. Toch kunnen ondiepe sloten, vennen en ondergelopen weilanden vanaf dinsdag wel voorzien worden van een laagje ijs van enkele centimeters dikte tegen donderdag.

Kans op sneeuw

Donderdag wordt de weersituatie wat spannender. Vanuit het noordwesten nadert een warmtefront, maar boven ons land bevindt zich onderin de atmosfeer nog een koude luchtlaag. Afhankelijk van de timing en snelheid van het front kan eventuele neerslag enige tijd gepaard gaan met sneeuw. Met name in het noorden en oosten, waar de koude lucht het langst standhoudt, kan dit mogelijk een witte wereld opleveren.

Uiteindelijk gaat die winterse neerslag wel over in regen, want zoals de naam al aangeeft: achter een warmtefront bevindt zich warmere (in dit geval zachtere) lucht. Vrijdag loopt de temperatuur daardoor op naar ongeveer 5 graden en eventuele neerslag valt dan gewoon in vloeibare vorm.

En dan kerst...

Weerplaza krijgt al wekenlang de vraag of er sneeuw valt met kerst. ,,De onzekerheid is enorm!”, aldus de meteorologen. Alle onzekerheid hangt samen met de koers van een lagedrukgebied tussen vrijdagavond en zaterdagavond. Wanneer dit lagedrukgebied een zuidelijk pad volgt, over Brabant, dan draait de wind bij ons naar het oosten en neemt de kans op sneeuw toe. Dit is allesbepalend voor het weerbeeld met kerst, want bij een noordelijke koers komen we in de zachte lucht terecht met temperaturen tussen de 6 en 10 graden. En die kans is veel groter. Statistisch is de kans op een witte kerst in Nederland zo’n 7 procent (over de afgelopen 120 jaar). Waarschijnlijk wordt het weer te zacht dit weekend voor een witte kerst.

Volledig scherm Hierboven zien we de onzekerheid ook terug in de temperatuurpluim voor de komende 14 dagen. Niet alleen tijdens, maar ook vlak na kerst is de 'spreiding' tussen de lijntjes enorm: op de 27e bijvoorbeeld zien we de koudste uitvoer tot -13 graden, terwijl de warmste juist naar +13 graden gaat. © Weerplaza



