Kozakken Boys heeft nog rekening open staan met Rijnsburg: ‘Zullen niet nalaten hen nu pijn te doen’

Brabantse Wal Festival borduurt voort op succesfor­mu­le, domper van 2012 is allang vergeten

De roze tenten staan weer aan de Scheldeweg in Hoogerheide. Dat kan maar één ding betekenen: het Brabantse Wal Festival komt eraan. Daar is dit jaar meer te beleven dan ooit. ,,We zijn al bijna uitverkocht.”