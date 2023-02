Kozakken Boys vijf wedstrijden zonder keeper Bryan Janssen; topper voor SteDoCo bij GVVV

Nog geen Duarte

Als het ASWH ernst is om nog bij de onderste plaatsen in de derde divisie weg te komen, moet er zaterdag in en tegen Urk gewonnen worden. De laatste nieuwkomer Lerin Duarte (onder meer ex-Ajax) en de geblesseerde Brandon Robinson zitten niet bij de Ambachtse selectie. ,,We hebben een prima trainingsweek gehad. Nu moeten we ons eens gaan belonen met een overwinning. Ik weet dat het een cliché is, maar dat is de enige manier om het tij te kunnen keren.’’