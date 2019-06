Krezip komt met nieuw nummer en Art moet wat vaker op Instagram

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Hij ziet er super fit uit, Nieky Holzken. Hij plaatst een heel kort filmpje van zijn voorbereiding op het One Championship en wij zouden er bang voor worden hoor. Hopelijk zijn tegenstander ook.

Hoe zie jij eruit net na je work-out? Onder het zweet, haren verward en doodmoe? Nou Sylvie Meis niet hoor. Ze straalt als altijd. Al moet dat natuurlijk ook wel een beetje voor een van haar vele advertenties op insta.

Als het aan de vrienden van Art Rooijakkers ligt, plaatst hij meerdere keren per dag foto's van zichzelf op Instagram waarop hij breeduit lacht. Maar Art is daar zelf niet zo van. Daarom plaatst hij deze zwoele foto, zonder lach, met zonnebril. Wij vinden hem best oké hoor Art.

Blijkbaar is Giel de Winter zijn inspiratie een beetje kwijt. En die kan hij ook niet vinden bij zijn vaste maatje zo te zien want die vindt het allemaal wel prima. Wat nu Giel, wat nu?!

Dat is nog eens iets om trots op te zijn! Esther Verhoef staat met haar boek al drie maanden in de top vijf van de bestseller60. Heb jij Façade ook al gelezen? Schijnt goed te zijn!

Nog één laatste keer kunnen we genieten van zijn show JA. Nasrdin Dchar doet hem nog één keer in een intieme setting in theater ‘t Klooster in Rotterdam. En voor 12,50 kun je ook nog eens een nagesprek doen met hem en zijn regisseur.

Zet een sprinter en een langeafstandszwemmer bij elkaar en wat krijg je? Juist: een uitstekend bij elkaar passend stel met interesse in originele fotoshoots. Couple goals dus, aldus Ranomi Kromowidjojo.