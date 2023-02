Kringlogo-prijs van BMF voor Ecodorp Boekel

De BMF wil op deze manier Brabanders ondersteunen die zich inzetten voor de circulaire economie. Zoals initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan of campagnes om afval te voorkomen en de recyclen. Maar ook projecten die bepaalde producten of diensten met elkaar delen, zoals deelauto's of deelgereedschap.

Brede aanpak

De jury is volgens haar onder de indruk van de brede aanpak van het Ecodorp: ‘In de bouw is niet alleen rekening gehouden met circulariteit, bijvoorbeeld door bouwmaterialen te hergebruiken, ook wordt er binnen de leefgemeenschap eigen voedsel verbouwd en energie opgewekt. De wijk is daarnaast geen eigendom van één individu maar van de gehele gemeenschap. We vinden deze aanpak erg waardevol en innovatief in de transitie naar een honderd procent circulaire economie', aldus de jury.