Kringloop en milieustraat kunnen rommel van zolder nu niet kwijt: ‘Houd je spullen even bij je’

Kaart Eindhoven Airport zag in februari nog stijging aantal passagiers, op Schiphol al flinke daling door corona

13:06 EINDHOVEN - Door de coronacrisis is in februari het aantal passagiers op de Nederlandse luchthavens voor het eerst in zeven jaar gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Alleen in Eindhoven, Rotterdam en Maastricht steeg het aantal passagiers nog licht.