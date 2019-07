Kritiek branche op minister Grapperhaus: ‘Minder festivals is nutteloos’

'Het probleem is dat er te weinig agenten zijn, niet dat er te veel festivals zijn', stelt Martijn van den Broek van het Bladelse bedrijf Van Ham Tenten & Podia. Hij uitte zijn mening in een bericht op Facebook, dat binnen de kortste keren vele honderden keren werd gedeeld en 'geliked'. Op sarcastische toon wast Van Ham Grapperhaus de oren en cijfert hem voor wat de consequenties zijn van de 'ondoordachte maatregelen'. 'Gaat de minister ook pleiten voor minder wegen om het fileprobleem op te lossen?’



Ook bij Front of House, het collectief van Brabantse festivals als Wish Outdoor, 7th Sunday en Lakedance, is de suggestie om met deze motivatie minder festivals te organiseren verkeerd gevallen. ,,Minder festivals betekent niet dat drugsproductie of de daarmee gepaarde ondermijning afneemt", laat een woordvoerder weten.



Die stelling onderschrijft Van Ham. 'Door het falende beleid van onze politici zijn er problemen op het gebied van drugshandel en drugsproductie', schrijft hij. ,,Het falende drugsbeleid is niet de schuld van festivals, maar is de schuld van onze politici." Nadat hij de uitspraken van Grapperhaus las, typte hij zijn frustratie van zich af op Facebook. ,,Toen ik even later keek, had het bericht honderden reacties en was het al 150 keer gedeeld."