Kritiek op reddingsbrigade Galderse Meren: ‘Ze houden toezicht bij de verkeerde plas’

Visambulan­ce redt snoeken in ademnood: 'Afgelopen twee weken duizenden vissen gered’

Zwaailicht en sirene ontbreken, zo dramatisch is het ook weer niet. Maar de komst van een visambulance is door sportvisssers en natuurliefhebbers met gejuich ontvangen. Zeker nu de weerberichten voor de komende dagen, wellicht weken, zulke hoge temperaturen voorzien. Niels Houben van de visambulance rukt overal in Brabant uit om snoeken in ademnood te redden.

9 augustus