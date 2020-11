Kroegbaas Liesbeth wordt verlinkt aan de politie als ze koffie drinkt op eigen terras: ‘Ik voel me bekeken’

VIDEO Code rood in Brabantse natuurge­bie­den: ‘Het is te druk’

7 november Brabanders trekken dit weekend massaal de natuur in. Omdat pretparken, musea en terrassen op slot zijn, is er grote drukte in verschillende Brabantse natuurgebieden. Maar het is er te druk. Visit Brabant waarschuwt met code rood: ‘Het is te druk, ga naar een andere locatie'.