Kroegkoijere een week voor carnaval slaat aan: ‘De perfecte warming-up voor carnaval’

Vierde divisie Strijdvaar­dig Moerse Boys dichtbij stunt: ‘We zijn klaar met praten’

Na twee grote nederlagen lijkt het lek enigszins boven bij Moerse Boys. Tegen kampioenskandidaat SV Meerssen leek er zelfs even een stunt in de maak, maar werd er toch met 1-2 verloren. Het zorgt alsnog voor frustratie in Klein-Zundert. ,,Ik heb nu meer ellende in mijn lijf dan ik bij een 5-0 nederlaag heb.”

19:25