Krukje uit Dongen moet Nederland beter leren poepen

Huis van ouders van verdachte doorzocht in zaak omgebrachte Hennie de Laat uit Tilburg

8 februari TILBURG – De politie is donderdagochtend begonnen met een zoekactie in een woning aan de Hoogvensestraat in Tilburg. Dit in verband met het onderzoek naar de gewelddadige dood van Hennie de Laat. Het gaat om de woning van de ouders van de 35-jarige verdachte.