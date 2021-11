Kun jij deze K3-liedjes nog meezingen? Doe de quiz!

Nieuwsover­zicht | Bedrijfs­bus twee keer in enkele weken in brand - Vroege sluiting winkels dreigt tijdens Black Friday

Vrijwel alle relschoppers die zijn aangehouden bij de vuurwerkrellen in Roosendaal zijn alweer op vrije voeten. De Roosendaalse ondernemer Peter de Wit zag twee keer in een maand tijd zijn bus in vlammen opgaan. En de directeur van de GGD Brabant Zuidoost verwacht dat we nog jarenlang met nieuwe coronagolven te maken zullen krijgen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

24 november