Kwart minder druk op Brabantse snelwegen door thuiswerkadvies

Begin MH17-straf­zaak doet Anton Kotte deugd

7 maart EINDHOVEN - Als één ding zeker is over het verloop van het monsterproces tegen de vier MH17-verdachten, dan is het dat niks zeker is. Samengevat kijkt Anton Kotte uit Eindhoven er zo tegenaan. Kotte is bestuurslid van de Stichting Vliegramp MH17 en woont het proces van begin tot eind bij. De stichting behartigt belangen van de nabestaanden van de ramp.