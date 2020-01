Kwetsbare natuur en een overvolle A67: een lastig verbond

Een snelweg met tienduizenden auto’s en vrachtwagens per dag, pal aan kwetsbare natuur; het is natuurlijk een combinatie die aan alle kanten schuurt. De uitstoot van stikstofoxide en fijnstof, de barrièrewerking van het beton, de overdaad aan licht en geluid: voor de natuurbeheerders in het gebied ligt er de continue uitdaging om het onverenigbare te verenigen.



Wandelend in het gebied is het lastig om je aan de A67 te onttrekken. Visueel, maar zeker ook qua geluid. ,,Bijna nergens in het gebied is het helemaal stil”, beaamt Mari de Bijl, boswachter bij Brabants Landschap.



Het is geen bron van frustratie. De weg ligt er al sinds halverwege de jaren 60. De Bijl: ,,Het is een gegeven. Ik ben zelf niet roomser dan de paus, maak zelf ook gebruik van de weg. De A67 is er, en zal niet verdwijnen. Je probeert er zo goed mogelijk mee om te gaan.”