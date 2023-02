Laat de houtkachel uit, adviseert RIVM: windstil weer zorgt voor problemen

Roze winkelmand­jes voor de liefde bij Jumbo in Someren, maar weinig klanten spelen mee

SOMEREN - Een stapel roze winkelmandjes laat er geen misverstand over bestaan: het is Valentijnsdag. Ondernemer Remco Bennenbroek - voor de gelegenheid gekleed in een felroze jasje - van de Jumbo in Someren speelt erop in. Maar weinig klanten spelen mee.