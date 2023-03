‘Laat elkaar niet staan, neem een lifter mee’, vindt Boekelse lezer

In reactie op het verhaal over twee jongens uit Overasselt die door de stakingen in het OV hun stageadres in Uden niet kunnen bereiken (BD 2-3-23) heb ik het volgende idee:

Laten we eens landelijk afspreken dat iedere automobilist lifters meeneemt. We zitten vaak toch maar alleen in de auto. Afspraak: Vanwege de veiligheid nemen vrouwen alleen vrouwelijke lifters mee en mannelijke chauffeurs alleen mannen. En ze maken over een weer een foto van elkaar. Als je over liften praat hoor je vaak: je weet niet wie je in je auto krijgt. Dat klopt, maar het maakt het juist interessant en kan leiden tot boeiende gesprekken. Bovendien: uitwassen blijf je houden en in de bus kun je ook worden lastiggevallen. En als lifter kun je besluiten niet in te stappen als je de zaak niet vertrouwt. Dat geldt natuurlijk ook voor de automobilist.

Mijn systeem kent een aantal voordelen: het is voor de lifter gratis want de brandstof wordt toch al betaald, hij of zij heeft de zekerheid dat-ie wordt opgepikt en het is beter voor het milieu. Bovendien is het handig in een tijd dat het OV steeds verder wordt afgeschaald. Belangrijk is wel dat er landelijk goede afspraken worden gemaakt. Onder het motto: ‘Laat elkaar niet staan. Niet op de weg en niet in de kou’.

Gerard Krol

Boekel