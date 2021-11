Laatste herfstmaand begint grauw maar zacht, daarna meer kans op ‘winterse kou’

Video Babyboom in volle gang: hoe druk is het voor de verloskun­di­gen?

We zitten in een heuze babyboom. In de coronaperiode hadden veel mensen twijfels over of het een goed moment was om een kind te krijgen, maar dat lijkt voorbij. Inmiddels hebben verloskundigen het drukker dan ooit. In het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom vertelt verloskundige Maggie ‘s-Gravendijk over de drukte.

31 oktober