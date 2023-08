Lachen op commando met Els: ‘Werkt misschien beter dan praten met psycholoog’

Vitaliy fietste 15 keer naar school­plein, maar telkens was er niemand: zomervakan­tie is voor Oekraïners niet alleen maar leuk

NULAND - Verschillende Oekraïense gezinnen wonen in het voormalige raadhuis in Nuland. Positief blijven en op elkaars lip zitten tijdens de lange zomervakantie: makkelijk is anders. ,,Ik mis de zomers met mijn vrienden.”